Экс-дворецкий принцессы Дианы рассказал о причинах женить бы её сына на Меган Маркл





Таким образом это способствовало их сближению и началу романтических отношений. По мнению Баррела, Меган Маркл и принцесса Диана схожи тем, что всегда готовы отстаивать собственные принципы и никогда не уличались во лжи.Принцесса Диана, экс-супруга принца Чарльза и мать его 2-х детей, скончалась 31 августа 1997-го. Причиной гибели стало ДТП в Париже.