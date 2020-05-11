Экс-дворецкий принцессы Дианы рассказал о причинах женить бы её сына на Меган Маркл
Экс-дворецкий принцессы Дианы поделился своей версией причин, по которым её сын женился на Меган Маркл. По мнению Пола Баррела, принц Гарри считает свою избранницу похожей на мать.
Таким образом это способствовало их сближению и началу романтических отношений. По мнению Баррела, Меган Маркл и принцесса Диана схожи тем, что всегда готовы отстаивать собственные принципы и никогда не уличались во лжи.
Принцесса Диана, экс-супруга принца Чарльза и мать его 2-х детей, скончалась 31 августа 1997-го. Причиной гибели стало ДТП в Париже.
Таким образом это способствовало их сближению и началу романтических отношений. По мнению Баррела, Меган Маркл и принцесса Диана схожи тем, что всегда готовы отстаивать собственные принципы и никогда не уличались во лжи.
Принцесса Диана, экс-супруга принца Чарльза и мать его 2-х детей, скончалась 31 августа 1997-го. Причиной гибели стало ДТП в Париже.