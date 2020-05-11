В Новой Усмани установили советский танк Т-80Б после демилитаризации
В Новой Усмани местные жители теперь могут оценить самый мощный танк советского времени. Боевую бронемашину установили на Аллее Героев после демилитаризации.
В честь 75-летия Победы над нацистской Германией власти Новой Усмани решили украсить Аллею Героев с помощью Т-80Б первого в мире серийного танка с газовыми турбинами. Быстроходная единица техники оснащена передовым вооружением и системой ведения залпового огня, которая состоит из гладкоствольного 125-мм орудия и пулемета калибра 7,62 мм. «Т-80Б прошел процесс демилитаризации и преодолел на трале более 900 километров», - сообщили чиновники Новоусманского района.
Стоит отметить, что в ходе реконструкции Аллеи Героев администрация планирует создать крупный скансен, экспонаты которого будут касаться военной истории страны. Именно здесь располагается братская могила №415, в которой похоронены 536 воинов РККА. Посетители также смогут заметить бюсты героев СССР, памятники сотрудникам внутренних дел и госбезопасности.
В честь 75-летия Победы над нацистской Германией власти Новой Усмани решили украсить Аллею Героев с помощью Т-80Б первого в мире серийного танка с газовыми турбинами. Быстроходная единица техники оснащена передовым вооружением и системой ведения залпового огня, которая состоит из гладкоствольного 125-мм орудия и пулемета калибра 7,62 мм. «Т-80Б прошел процесс демилитаризации и преодолел на трале более 900 километров», - сообщили чиновники Новоусманского района.
Стоит отметить, что в ходе реконструкции Аллеи Героев администрация планирует создать крупный скансен, экспонаты которого будут касаться военной истории страны. Именно здесь располагается братская могила №415, в которой похоронены 536 воинов РККА. Посетители также смогут заметить бюсты героев СССР, памятники сотрудникам внутренних дел и госбезопасности.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:55