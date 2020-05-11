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Ученые обнаружили древний вулкан на морском дне у побережья Нидерландов

Ученые выявили древний неактивный вулкан на морском дне у побережья Нидерландов. Соответствующая информация размещена в онлайн-издании NL Times.

Возраст кратера достигает 150 миллионов лет, а расположена он где-то в 100 км от острова Тексел у побережья Нидерландов. Ученые из TNO назвали находку в честь римского бога огня Мульцибера. Эксперты проводили поиски природного скопления нефти и в какой-то момент обнаружили вулкан в ходе изучения нарушений в строении морского дна на устарелых картах в комбинации с измерениями магнитного поля. Как сказал возглавляющий геологическую партию Михаэль ван дер Меуленн, данное открытие является существенным моментом в отношении вулканизма в Северном море.

Специалист сомневается в том, что найденный вулкан еще когда-нибудь извергнется, поскольку относится к «потухшим». Только спящие кратеры могут в течение сотен или тысяч лет быть спокойными, а затем снова становиться активными, но к Мульциберу это не относится. Он стал вторым потухшим вулканом, обнаруженным в территориальных водах Нидерландов, а до этого в 1970 году был выявлен Зюйдваль. Этот кратер расположен в паре километров под поверхностью Ваттового моря, что также вблизи от берегов Голландии.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00

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