Доктор Мясников указал на “странности” коронавируса





Александр Мясников не отрицает, что некоторые люди постоянно контактируют с больными коронавирусом, но не инфицируются, а другие могут заболеть мгновенно, несмотря на самоизоляцию. Пациенты с коронавирусом имеют большое разнообразие форм тяжести протекания недуга. Даже в группе риска многие выживают, а для некоторых этот вирус становится смертельным. Врач обратил внимание, что географически COVID-19 тоже ведет себя странно, например, в странах бывшего СССР он щадит население. При этом в США в центре и на севере диагностируется масса инфицированных, когда “штат пенсионеров” Флорида находится в относительном спокойствии.Во Франции наибольшее количество пациентов с коронавирусом находится на северо-востоке, а на западе и юге заметно меньше больных. Доктор Мясников считает, что секрет “странностей” вируса будет раскрыт, но надеется, что рано, а не поздно.