Составлен рейтинг из 5 поддержанных авто для курьеров и служб доставки





Из-за карантинных мер многие россияне потеряли работу, поскольку значительная часть компаний не смогла перейти на дистанционный формат. Поэтому доставка различных товаров и еды стала отличным способом заработка, для которого нужен подходящий автомобиль. В этом плане лидерские позиции занимает хэтчбек Ravon R2 из Узбекистана. Он может похвастаться не только низким расходом топлива (6,2 литра на 100 км пути), но и доступной стоимостью: подержанную модель можно купить всего за 300–350 тысяч рублей.Второе место досталось отечественному Lada Largus за 450 тысяч рублей, чье багажное отделение намного превосходит узбекскую модель. Аналогичная ситуация обстоит и с Datsun mi-DO, которая также порадует водителя 87-сильным двигателем с 5-ступенчатой МКПП или 4-ступенчатой АКПП. В список также внесли Renault Sandero, который продается за 410-450 тысяч рублей. "Француз" предлагает целый диапазон моторов на 82, 113 и 102 л. с. Последним в рейтинге назвали Smart ForTwo 650-800 тысяч рублей, который вряд-ли подойдет начинающему курьеру.