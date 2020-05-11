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Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили День Победы с вином 1945 года за 110 тысяч рублей

Ксения Собчак отметила День Победы с вином стоимостью 110 тысяч рублей. Журналистка приобрела напиток 1945 года выпуска и распила бутылку в режиме Stories в Instagram вместе с Константином Богомоловым.

В честь Дня Победы Ксения Собчак и Константин Богомолов нарушили режим самоизоляции и отправились на празднование к семье Дмитрия Маликова. Пользователи Сети узнали бутылку Taylor Fladgate Vintage Port 1945 года, которую звезды распили вместе. Стоимость данного напитка составляет около 110 тысяч рублей, а в Telegram-канале “Только никому” раскрыли подробности вечеринки. В частности, композитор музицировал с военными песнями, а Яна Расковалова приготовила торт с земляникой.

Пользователи Сети вспомнили, как Ксения Собчак праздновала Песах с сухим вином за 100 тысяч рублей, а также раскритиковали ее за выбор нового дорогого напитка. Публика обратила внимание на то, что в условиях карантина многие вынуждены обходится без работы и тратить запасы, а телеведущая позволяет себе элитное вино.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:14

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