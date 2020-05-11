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Анджелина Джоли о своей матери: "После ее смерти я сильно изменилась"

Анджелина Джоли рассказала о собственной матери. В честь соответствующего праздника, который отмечался 11 мая, знаменитая актриса подготовила заметку, посвященную заботе о детях.
Анджелина Джоли о своей матери: "После ее смерти я сильно изменилась"

Эта информация появилась на странице New York Times в статье Джоли. Родители актрисы расстались после 10 лет отношений. Мать звезды скончалась в 2007-м из-за онкозаболевания. По словам Анджелины Джоли, смерть близкого человека сильно изменила её, она также сообщила, что очень любила собственную мать.

Актриса подчеркнула, что измены супруга разрушили мечты о семейной жизни. В итоге мать Джоли с двумя детьми не могла продолжать развитие собственной карьеры. Артистка подчеркнула большой талант Маршелин Бертран, которую стала лучше понимать после появления своих детей. Теперь она рада, что способна дарить им материнскую любовь, даже расставшись с Питтом. Анджелина Джоли считает материнскую любовь самой большой силой. Она напомнила о матерях-беженках, с которыми познакомилась в гуманитарных поездках во время миссий в иных государствах. Актриса подчеркнула, что эти женщины были готовы на всё ради своих детей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:28

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