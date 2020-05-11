Власти Москвы собираются смягчить режим самоизоляции в мае





По словам российских журналистов, столичная администрация готова открыть часть парков для прогулок и разрешить пробежки на расстояние более 100 метров от жилплощади. Все же, подобные послабления будут действовать лишь в определенное время суток. Пресс-служба мэрии Москвы пока не подтвердила эту информацию, ссылаясь лишь на распоряжения Сергея Собянина. Эксперты связывают послабление с уменьшением количества госпитализаций с тяжелой и средней формой COVID-19.Стоит отметить, что в Москве решили продлить карантинные меры до 31 мая, хотя эпидемиологи сомневаются в скорой стабилизации обстановки. С 12 мая также начнет действовать обязательный масочный режим при нахождении в общественном транспорте. Представители МВД информируют, что чаще всего самоизоляции не придерживаются в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, а также Республике Дагестан. Сотрудники правоохранительных органов предложили штрафовать несознательных граждан на 4 и 5 тысяч рублей.