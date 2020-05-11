В Сети продают необычный Mercedes-Benz 280 SE в кузове W126





Mercedes 280 SE в кузове W126 выпускался с 1979 по 1985 год, но выставленный на продажу экземпляр имеет подрезанную крышу, полностью переработанную переднюю часть кузова и новый капот. Обновленными также оказались крылья, бампер и радиаторная решетка. В задней части заметны патрубки выпускной системы, размещенные по центру, однако фонари остались прежними. Пользователи Сети отметили, что автомобиль в черном матовом цвете выглядит необычно, а особое внимание досталось пятиспицевым колесным дискам.Выставленный Mercedes-Benz 280 SE продается по цене в 23 тыс. шведских крон. Информации о силовой установке нет, но оригинальный автомобиль оснащался 2,8-литровым шестицилиндровым мотором мощностью 185 л. с.