«Можно сдохнуть»: Победившая наркозависимость Лолита Милявская рассказала о проблемах с психикой





В последнее время артистка размещает в Instagram положительные публикации, чтобы поддержать поклонников в непростой период. Лолита Милявская понимает, что в режиме пандемии коронавируса каждый негативный момент чреват серьезными последствиями. Кроме этого, знаменитость рассказала подробности тяжелого прошлого, когда в 40 лет стала употреблять запрещенные вещества из-за загруженного графика. Препараты помогали исполнительнице продолжать работать, но затем она осознала, что в результате может попасть в «помойную яму», и решила побороть наркозависимость.Теперь Милявская вынуждена противостоять проблемам с психикой. Многие звезды не выдерживают моральной нагрузки и обретают вредные привычки в виде алкоголя и других средств. Как отметила певица, шоу-бизнес далеко не яркий, ведь он пытается сломить человека чрезмерным давлением. Однако сильным личностям удается без помощи третьих лиц преодолеть трудности на пути к успеху.