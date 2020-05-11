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Renault планирует выпуск двух электрических кроссоверов к 2022 году

Французская компания Renault планирует презентовать два электрических кроссовера к 2022 году. Выпуск новых моделей начнется после начала продаж концепт-кара Morphoz.

Глава Renault по электромобилям Жиль Норманд намекнул, что бренд может вывести на рынок два новых внедорожника на платформе CMF-EV - небольшой кроссовер длиной около 4,5 метра и его менее габаритный аналог в кузове «кросс-хэтчбек». По словам инсайдеров, одна из моделей в техническом плане будет напоминать популярный Kadjar, а второй отличается высокой степенью проходимости. Норманд говорит, что основной целью компании остается улучшение аэродинамических свойств своих линеек.

Подтвержденной информацией также является увеличенная обтекаемость кузова, благодаря чему новинки смогут преодолевать порядка 550 км на одном заряде. "Тележка" от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi ранее использовалась в трансформере Renault Morphoz, который меняет свою форму в зависимости от режима движения. Эта технология позволяет усилить характеристики электрокара, сохранив при этом его компактность и небольшой вес.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:52

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