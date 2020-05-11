«Все это напоминает вялотекущий грипп»: Мария Ивакова о борьбе с коронавирусом

С начала распространения коронавирусной инфекции многие представители российского шоу-бизнеса успели заразиться либо переболеть этим недугом. Исключением не стала и Мария Ивакова, которой пришлось отказаться от крупного танцевального проекта. Слабые симптомы позволяют телеведущей общаться со своими подписчиками в соцсети Insatgram и делиться последней информацией о своем состоянии. Ивакова говорит, что в целом чувствует себя хорошо, но иногда возникает слабость и пропадает обоняние.Знаменитость также призналась, что очень много спит, вплоть до 14 часов. В то же время трудностей с дыханием или повышенной температуры у шоувумен не наблюдается. «Еще доктор попросил убрать сахар, потому что вирус прежде всего питается им», - добавила звезда «Орла и решки». На данный момент Ивакова принимает определенный курс витаминов с магнием и цинком, а уже на следующей неделе сдаст кровь и пройдет КТ легких по рекомендации медиков.