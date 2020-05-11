Животные в дикой природе соблюдают дистанцию для предотвращения заражения

«Процесс передачи микробов между обезьянами может стать источником понимания проблемы с распространением болезни. Данный процесс поможет провести параллель с актуальной ситуацией, в рамках которой ученые намерены выяснить, как именно социальная дистанция отражается на передаче болезни», - сообщает одна из авторов новой работы Ева Викберг.





Речь идёт о микроорганизмах, проживающих в пределах пищеварительного тракта. В течение последних 10 лет исследователи сконцентрировались на соответствующем направлении, поскольку имеется версия о влиянии проблем с кишечником на вес, поведение, иммунную систему человека, а также снижение устойчивости к паразитам.В рамках изучения процессов учёные провели анализ образцов фекалий, собранных у 45 самок колобусов, проживающих в окрестностях поселений Ганы. По итогам изыскания ученые смогли заметить значительные отличия между кишечными микробиомами соцгрупп. В то же время представители разных групп с тесными социальными связями показывали сходство кишечного микробиома.