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Животные в дикой природе соблюдают дистанцию для предотвращения заражения

Животные в условиях дикой природы поддерживают дистанцию друг с другом для снижения риска заражения инфекциями. Во время изыскания учёные контролировали состояние обезьян в дикой природе для понимания значимости роли генетики, диеты и социального взаимодействия и миграции микробов, пребывающих в кишечнике животных.
Животные в дикой природе соблюдают дистанцию для предотвращения заражения

Речь идёт о микроорганизмах, проживающих в пределах пищеварительного тракта. В течение последних 10 лет исследователи сконцентрировались на соответствующем направлении, поскольку имеется версия о влиянии проблем с кишечником на вес, поведение, иммунную систему человека, а также снижение устойчивости к паразитам.

«Процесс передачи микробов между обезьянами может стать источником понимания проблемы с распространением болезни. Данный процесс поможет провести параллель с актуальной ситуацией, в рамках которой ученые намерены выяснить, как именно социальная дистанция отражается на передаче болезни», - сообщает одна из авторов новой работы Ева Викберг.


В рамках изучения процессов учёные провели анализ образцов фекалий, собранных у 45 самок колобусов, проживающих в окрестностях поселений Ганы. По итогам изыскания ученые смогли заметить значительные отличия между кишечными микробиомами соцгрупп. В то же время представители разных групп с тесными социальными связями показывали сходство кишечного микробиома.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:31

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