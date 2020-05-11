Смартфон Nokia 9.3 PureView обзаведется поддержкой записи 8K видео





Согласно данным NokiaPowerUser, прототипы нового Nokia 9.3 PureView уже тестируются, а некоторые характеристики новинки стали известны в Сети. В частности, съемка 8K-видео осуществляется при скорости в 30 кадров в секунду. Эксперты напоминают, что данное разрешение остается экспериментальным, а внедрить функцию в устройство станет возможным, когда результаты тестирования признают приемлемыми. До сих пор разработчики совершенствуют алгоритмы редактирования и улучшают способности камеры, например, режимов Pro и Night.HMD намекнули, что Nokia 9.3 PureView появится в двух цветовых вариантах исполнения: черном и медном. Согласно имеющимся слухам, новинка будет иметь пять датчиков основной камеры, а фронтальная камера может стать выдвижной или подэкранной.