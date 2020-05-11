Названа вероятная причина обиды отца Ольги Бузовой на певицу





В последние месяцы родителю телеведущей пришлось нелегко, поскольку между ней и сестрой Анной Бузовой возник конфликт, который до сих пор остается неразрешенным. В этих обстоятельствах отцу артистки нужно было вести себя должным образом, продолжая заботиться об обеих дочерях. В свое время звезда «Дома-2» обеспечила родственника стабильной работой, и теперь он занимается администрированием канала певицы на Youtube, а также трудится в ПЦ Арама Арчера.Согласно появившимся слухам, Игорь Бузов попросил у исполнительницы средства, чтобы погасить некоторые долги, вот только она ему отказала. Как объяснила дочь, все ее деньги вложены в определенные проекты, и она не может ими распоряжаться. Пока эта информация остается неподтвержденной, сообщает paparazzi.ru.