Игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A от Realme вышли в продажу





Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 компании Realme пришлось дважды переносить презентацию Narzo 10 и Narzo 10A , которых теперь представили в рамках онлайн-трансляции. Известно, что обе модели оснастили процессором Helio G80 от MediaTek, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD + и дактилоскопическим датчиком, который расположился на задней панели. Линейка также может похвастаться 4 Гб оперативной и 128 встроенной памяти.Все же, главной особенностью гаджета называют его 16-мегапиксельную селфи-камеру, которая дополняется четверным модулем на 48 Мп. Комплектация включает в себя еще и батарею емкостью 5000 мАч с разъемом USB-C, помимо поддержки быстрой зарядки на 18 Вт. Новинка может работать в автономном режиме более 186 часов. Narzo 10A отличается от базовой модели немного меньшими показателями ОЗУ и бюджетным ценником. Стоимость Narzo 10 составляет около 158 долларов, а купить Narzo 10A в цветах So Blue или So White можно за 112 долларов.