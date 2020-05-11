Принц Чарльз выяснил, кто виновен в его заражении коронавирусом
Принц Чарльз выяснил, от кого заразился коронавирусом. Подозрения были сняты с князя Монако Альбера II, а главные обвинения посыпались на принцессу Анну.
Принцесса Анна отправилась на Cheltenham Festival 13 марта, когда в стране еще не были введены ограничения, но рекомендовалось воздержаться от посещения массовых мероприятий. Эндрю Паркер-Боулз, который занял место рядом с принцессой Анной, заболел вскоре после возвращения домой. Считалось, что представительница королевской семьи не была заражена, но выяснилось, что она переболела в очень легкой форме. Согласно сообщению инсайдера, которое передает издание Express, принцесса Анна не проводила тест, а перед самоизоляцией успела встретиться с принцем Чарльзом.
До недавнего времени в недуге принца Чарльза винили князя Альбера II, который утверждал, что не контактировал с наследником престола. Однако князь сам говорил, что на встрече в Лондоне уже ощущал легкое недомогание.
Принцесса Анна отправилась на Cheltenham Festival 13 марта, когда в стране еще не были введены ограничения, но рекомендовалось воздержаться от посещения массовых мероприятий. Эндрю Паркер-Боулз, который занял место рядом с принцессой Анной, заболел вскоре после возвращения домой. Считалось, что представительница королевской семьи не была заражена, но выяснилось, что она переболела в очень легкой форме. Согласно сообщению инсайдера, которое передает издание Express, принцесса Анна не проводила тест, а перед самоизоляцией успела встретиться с принцем Чарльзом.
До недавнего времени в недуге принца Чарльза винили князя Альбера II, который утверждал, что не контактировал с наследником престола. Однако князь сам говорил, что на встрече в Лондоне уже ощущал легкое недомогание.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:50