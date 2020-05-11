Врач-психиатр Наталья Панова рассказала об опасности бесконтрольного приема успокоительных
Врач-психиатр Наталья Панова рассказала о серьезных последствиях бесконтрольного приема успокоительных. Изначально опасность заключается в привыкании к подобным медикаментам.
У тревоги есть разные поводы для появления, но при борьбе с ней за счет седативных средств человек лишь «выключает звук психической активности». Как отметила Наталья Панова, не стоит забывать о том, что ряд успокоительных способны провоцировать зависимость. По этой причине многие из них врачи назначают курсом. Такие препараты токсичны для печени и приписывать их должен только доктор после сдачи пациентом необходимых анализов. По словам психиатра, важно наблюдать за своим состоянием и отличать кратковременное беспокойство от продолжительного тревожного состояния во избежание негативных последствий.
Специалист рассказала, что длительная тревога сопровождается депрессивным расстройством, являющимся нейродегенеративной болезнью, что вызывает «интеллектуальную несостоятельность». Это, в свою очередь, требует профессиональной терапии. В то же время тревога способна появиться при наличии существующих заболеваний. Также в организме могут возникать онкологические процессы.
Как сказала Наталья Панова, успокоительные по-разному влияют на человека и некоторые из них опасны для сердца. Также подобные препараты снижают чувствительность рецепторов и память. При бесконтрольном приеме таблеток путается сознание, наблюдается лекарственный делирий, о чем сообщает Слово и Дело.
У тревоги есть разные поводы для появления, но при борьбе с ней за счет седативных средств человек лишь «выключает звук психической активности». Как отметила Наталья Панова, не стоит забывать о том, что ряд успокоительных способны провоцировать зависимость. По этой причине многие из них врачи назначают курсом. Такие препараты токсичны для печени и приписывать их должен только доктор после сдачи пациентом необходимых анализов. По словам психиатра, важно наблюдать за своим состоянием и отличать кратковременное беспокойство от продолжительного тревожного состояния во избежание негативных последствий.
Специалист рассказала, что длительная тревога сопровождается депрессивным расстройством, являющимся нейродегенеративной болезнью, что вызывает «интеллектуальную несостоятельность». Это, в свою очередь, требует профессиональной терапии. В то же время тревога способна появиться при наличии существующих заболеваний. Также в организме могут возникать онкологические процессы.
Как сказала Наталья Панова, успокоительные по-разному влияют на человека и некоторые из них опасны для сердца. Также подобные препараты снижают чувствительность рецепторов и память. При бесконтрольном приеме таблеток путается сознание, наблюдается лекарственный делирий, о чем сообщает Слово и Дело.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:10