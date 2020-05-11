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Дандыкин считает акцию НАТО в Баренцевом море провальной

Василий Дандыкин считает акцию военных сил НАТО на территории Баренцевого моря провальным актом провокации. Группа кораблей Альянса заходила в соответствующую акваторию 4-9 мая, однако реакция Минобороны РФ оказалась остаточно сдержанной.

Рассматривая действия НАТО как попытку спровоцировать российскую сторону на некие резкие заявления, можно говорить о провале. Группа кораблей Альянса включала в себя американские эсминцы и британский корвет. Военный эксперт Василий Дандыкин во время общения с журналистами сообщил, что реакция Сергея Шойгу, главы Минобороны РФ, на движения кораблей НАТО поблизости от границ страны оказалась достаточно спокойная.

Специалист подчеркнул провокационный характер действий иностранных морских сил, обращая внимание на особый выбор времени. Провокация была совершена в преддверии празднования Дня Победы. Сдержанный ответ РФ, согласно словам Дандыкина, указывает на формирование своего рода «морального тупика» для руководства Альянса.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:57

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