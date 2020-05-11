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Специалисты объяснили, как задержка «Северного потока-2» отразится на энергорынке ЕС

Задержка строительства «Северного потока-2» никак не отразится на энергорынке Европы. По словам специалистов, спрос на газ в странах ЕС находится в стагнации.

По словам представителя РСМД Николая Кавешникова, распространение COVID-19 в ЕС существенно снизило потребность в природном газе. Это значит, что проблем для индустрии энергетики из-за задержки в строительстве «Северного потока - 2» в ближайшие месяцы не возникнет. Завкафедры европейской интеграции МГИМО считает, что спрос будет падать в последующие годы из-за будущего финансового кризиса. «Поставки этого газа не являются для Европы жизненно необходимыми», - добавил экономист.

Эксперт говорит, что установка нового газопровода является обостряющим фактором в отношениях США и ряда стран. В случае успеха инициативы американское правительство не решится ввести экономические меры против Европы и России. Все же, нюансом для РФ может оказаться зависимость от зарубежных предприятий. «Технические мощности у корпораций есть, но они требуют приспособления и обновления», - сообщил специалист.

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Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:44

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