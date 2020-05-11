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Евгений Морозов поделился опытом работы с Чулпан Хаматовой в сериале “Зулейха открывает глаза”

Евгений Морозов рассказал о своем опыте съемок с Чулпан Хаматовой в сериале “Зулейха открывает глаза”. Актер стал гостем программы “Судьба человека” на канале “Россия 1”.

Оказалось, что Евгений Морозов всегда восторгался игрой Чулпан Хаматовой, но при первом опыте сотрудничества с ней он испытал страх. Вскоре это ощущение прошло, но он до сих пор помнит волнение перед сценой, в которой играл пьяного, спускающегося с корабля. Тогда он должен был орать на знаменитых актеров, поэтому Сергей Маковецкий решил его поддержать. Актер назвал своего коллегу “просто умницей” и поцеловал его в лоб, что развеяло последние сомнения. После выхода сериала “Зулейха открывает глаза” Морозов почувствовал себя великолепно и не обращал внимания на критику. Он помнит, что многие писали про игру Хаматовой, но считает, что положительных отзывов было больше.

Изначально Евгений Морозов планировал отказаться от роли, поскольку одноименный роман, по которому снимался сериал, был ему неизвестен. После первого предложения он уехал из города, а когда вернулся, его пригласили на пробы. Актер сильно удивился, узнав, как много известных деятелей культуры стали частью команды.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:38

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