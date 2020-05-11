Екатерина Варнава о травме ноги в шоу «Танцы со звездами»: «Если бы сейчас не танцевала, то лежала бы дома и жалела себя»





Не так давно во время репетиции очередного выступления знаменитость получила растяжение связок, поскольку случайно оступилась. Врачи утверждали, что Варнава примерно 4 недели будет находиться в гипсе. Также ей запретили напрягать ногу. Как сказал Денис Тагинцев, он даже молился, только бы все сложилось иначе. В эфире нового эпизода шоу актриса сделала официальное заявление и попросила больше не задавать вопросов по поводу травмы. Участница Comedy Woman подчеркнула, что не собирается уходить из «Танцев со звездами». При этом хореограф добавила, что если бы она сейчас не танцевала в проекте, то лежала бы дома и жалела себя.Очередной номер Варнавы и Тагинцева имеет связь с победой в ВОВ, поэтому в честь памятной даты актриса рассказала личную историю. Оказалось, что каждый год она с подругами покупала цветы и отправлялась в парк Победы. Однажды компания увидела там нескольких улыбающихся ветеранов – 3-х бабушек и 2-х дедушек. Однако на следующий год артистка увидела лишь 2-х бабушек, так как другие пенсионеры ушли из жизни. Тем не менее, они по-прежнему выглядели радостными.