Путин поручил кабмину решение вопроса касательно выделения средств соцработникам
Владимир Путин поручил правительству решение вопроса касательно предоставления средств для соцработников. Президент РФ ожидает, что кабмин предоставит финансовый стимул для лиц, которые принимают непосредственное участие в противодействии коронавирусу.
Глава Правительства РФ Мишустин сообщает, что соответствующее решение о допвыплатах для сотрудников социальных учреждений получило утверждение. Теперь правительству предстоит дать ответ по плану соответствующего финансового стимулирования в период до 25 мая.
Владимир Путин также поручил к 15 мая создать пакет мероприятий для оказания поддержки соцориентированным НКО. При этом должны браться в расчет все реализованные ограничения по причине распространения возбудителя COVID-19, сообщает ПолитЭксперт.
Глава Правительства РФ Мишустин сообщает, что соответствующее решение о допвыплатах для сотрудников социальных учреждений получило утверждение. Теперь правительству предстоит дать ответ по плану соответствующего финансового стимулирования в период до 25 мая.
Владимир Путин также поручил к 15 мая создать пакет мероприятий для оказания поддержки соцориентированным НКО. При этом должны браться в расчет все реализованные ограничения по причине распространения возбудителя COVID-19, сообщает ПолитЭксперт.
Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:18