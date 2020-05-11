АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врач-ларинголог Майкл Лернер рассказал, говорит ли фарингит о развитии…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Путин поручил кабмину решение вопроса касательно выделения средств соцработникам

Владимир Путин поручил правительству решение вопроса касательно предоставления средств для соцработников. Президент РФ ожидает, что кабмин предоставит финансовый стимул для лиц, которые принимают непосредственное участие в противодействии коронавирусу.
Путин поручил кабмину решение вопроса касательно выделения средств соцработникам

Глава Правительства РФ Мишустин сообщает, что соответствующее решение о допвыплатах для сотрудников социальных учреждений получило утверждение. Теперь правительству предстоит дать ответ по плану соответствующего финансового стимулирования в период до 25 мая.

Владимир Путин также поручил к 15 мая создать пакет мероприятий для оказания поддержки соцориентированным НКО. При этом должны браться в расчет все реализованные ограничения по причине распространения возбудителя COVID-19, сообщает ПолитЭксперт.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Морозов поделился опытом работы с Чулпан Хаматовой в сериале “Зулейха открывает…
Ученые рассказали, почему женщины чаще мужчин страдают от головной…
В Renault рассказали о причинах роста цен на автомобили…
Маруся Зыкова призналась в уходе от мужа ради Евгения…
Американские ученые разработают браслет для обнаружения…
Стефания Маликова о женственности: «Не позволяйте себе…
Издание NI проанализировало «истребитель Гитлера» с концепцией «летающего…
Названы возможные последствия смены магнитным полем Земли своей…
Алла Довлатова поделилась редким снимком 12-летней…
Эксперты назвали условия для укрепления…
Екатерина Варнава о травме ноги в шоу «Танцы со звездами»: «Если бы сейчас не танцевала, то лежала бы дома и жалела…
Путин поручил кабмину решение вопроса касательно выделения средств…
Анастасия Цветаева во время карантина решила пожить отдельно от мужа и…
Страны ОПЕК+ сохраняют планы о проведении онлайн-заседания в середине…
Певица Игги Азалия втайне родила…
Новые смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro появились на…
Россия оказалась на третьем месте в мире по количеству заболевших…
Певицу Натали с ярким макияжем обвинили в пластике…
Стали известны симптомы коронавируса, при которых требуется…
Составлен список 7 лучших мотоциклов с пробегом для…
Новая версия Windows 10 добралась до персональных…
Актеры «Брата-2» рассказали о съёмках фильма в честь 20-летней…
Врач-ларинголог Майкл Лернер рассказал, говорит ли фарингит о развитии…
Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в пробе «сыграть в…
Кладбище деформированных черепов показывает хаос после падения…
Эксперты составили ТОП-5 компактных смартфонов в 2020…
Посылки на Почте России будут храниться в два раза…
"Скоро все закончится": Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о…
Просмотреть все новости