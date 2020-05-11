Анастасия Цветаева во время карантина решила пожить отдельно от мужа и сына





У старшего сына Анастасии Цветаевой, 14-летнего Кузьмы Гончарова, лишь недавно возобновились тренировки по баскетболу, поэтому он остался дома. Актриса вместе с мужем и младшими детьми решила снять домик в гостинице сельского типа на Голанских высотах, но заселиться в разные его части. Оказалось, что дом имеет разные входы и разделен стенкой, поэтому звезда отечественного кино будет жить на одной половине вместе с годовалым Акивом, а ее муж Надав Ольган расположится в другой вместе с семилетней дочерью Эстер. Такое решение семья приняла из-за того, что они “подустали” друг от друга в режиме самоизоляции.Анастасия Цветаева подтвердила, что местные отели работают, если имеют возможность дистанцированного проживания и в них отсутствуют лифты. Однако возможность поесть в ресторане пока недоступна, поэтому актриса будет готовить самостоятельно. Звезда восторгается природой, поскольку рядом находится национальный парк с водопадами, винодельни, сыроварни, горы и даже конюшня.