Американские ученые разработают браслет для обнаружения COVID-19





Группа вирусологов из США подписала договор с одной из корпораций, которая занимается разработкой специального носимого устройства, выявляющего коронавирусную инфекцию. Как сообщается в недавно опубликованном тендере, разработка будет рассчитана на американских военнослужащих, что позволит как можно быстрее локализировать случаи инфицирования. Создатели браслета говорят, что он поможет не только отслеживать, но и предотвращать распространение COVID-19 по стране.Будущий продукт можно будет носить на запястье: это позволит устройству анализировать определенные маркеры, по которым идентифицируется коронавирус. К таковым относятся повышенная температура, гипоксия, потеря жидкости, неровное сердцебиение и т. д. Браслет будет отслеживать показатели тела в реальном времени, а при обнаружении симптомов подаст сигнал о необходимости прохождения комплексного теста и перехода на режим самоизоляции.