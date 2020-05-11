Эксперты назвали условия для укрепления рубля





Член дирекции «ФИНАМ» Ярослав Кабаков во время общения с журналистами rg.ru дал свой прогноз касательно стоимости золота и рубля. Согласно словам специалиста, курс национальной валюты будет пребывать в границах 72-74 рубля за $1. При этом за каждый евро потребуется отдать около 78-81 рубля. Такая ситуация сохранится до момента преодоления нефтью ценовой отметки в $35-$36 за бочку.Аналитик отмечает, что благодаря усилиям центральных банков стоимость золота сохраняется на позиции больше $1,69 тысячи при покупке унции драгметалла. Это позволяет инвесторам сохранять средства в металле. На следующие несколько дней стоимость может повыситься до $1,72 тысячи. Согласно мнению Кабакова, статистика ЦБ РФ указывает на сохранение показателей объёмов обмена валюты в течение недели. Аналитик считает, что рубль сможет сохранить устойчивую позицию из-за договора по ограничению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, а также ожидания крупными инвесторами отмены ограничений из-за коронавируса.