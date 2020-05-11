Певица Игги Азалия втайне родила сына





Многие фанаты считали, что отношения Игги Азалии и Playboi Carti закончились несколько месяцев назад. Подтверждением тому стало удаление совместных фотографий со страниц в соцсетях. Журналисты выяснили, что на самом деле пара не только воссоединилась, но и стала родителями. 29-летняя исполнительница подарила сына от 23-летнему возлюбленному, которого Азалия родила втайне от общественности. Сами артисты пока не комментируют пополнение в семье.Единственным свидетельством, по сообщениям таблоида TMZ, оказалась покупка элитного автомобиля стоимостью 400 тысяч долларов. Речь идет о люксовом внедорожнике Rolls-Royce, который послужит семейным транспортным средством. Таким образом Playboi Carti хотел отблагодарить свою избранницу за рождение первенца. Стоит отметить, что Игги Азалия неоднократно признавалась, что мечтает о детях. По словам звезды, "она долго ждала человека, с которым готова провести всю жизнь".