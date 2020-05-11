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Стефания Маликова о женственности: «Не позволяйте себе лишнего»

Стефания Маликова во время разговора с подписчиками ответила на самые интересные вопросы. Дочь знаменитого музыканта порассуждала о женственности.
Стефания Маликова о женственности: «Не позволяйте себе лишнего»

По словам девушки, она любит такую черту характера, как искренность, и считает, что с родными людьми стоит быть максимально открытыми. Стефания Маликова ценит поддержку близких и своих друзей. Как отметила дочь композитора, ее можно ощутить даже в маленьком сообщении. При этом звездная родственница дала несколько советов поклонницам на тему женственности. Она считает, что представительницам прекрасного пола не следует позволять себе лишнего, поскольку они должны быть «настоящими, чувственными и гармоничными».

Как сказала Маликова-младшая, нужно уметь анализировать собственные поступки, а ее саму вдохновляют действия родителей и приятелей. Дочь артиста добавила, что размещает сюжеты в Tik-Tok, но пока на ее страницу подписалось мало людей. В то же время девушка попросила фолловеров не смотреть «на это безумие», о чем сообщает ГлобалМСК.ру.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:02

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