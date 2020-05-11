Страны ОПЕК+ сохраняют планы о проведении онлайн-заседания в середине июня





Основные производители нефти понесли сильные потери в связи с отсутствием договоренностей стран ОПЕК+ по добыче. В марте котировки нефти марки Brent упали в цене до 30 долларов, но с начала мая в силу вступило соглашение о сокращении количества добываемого сырья на 10 млн баррелей в сутки. Эксперты заметили положительные сдвиги на рынке, но спрогнозировали продолжительное восстановление. О состоянии нефтедобывающей сферы члены союза намерены поговорить на планируемом в июне онлайн-заседании.Несколько государств подписали новый договор из-за убытков, которые фиксировались при имеющейся стоимости нефти.