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Издание NI проанализировало «истребитель Гитлера» с концепцией «летающего крыла»

Иностранное издание NI провело анализ «истребителя Гитлера», который создавался исходя из концептуальной наработки «летающего крыла». Во время Второй мировой войны инженеры Германии пытались воплотить в реальность идею об инновационном самолёте с реактивным двигателем.
Издание NI проанализировало «истребитель Гитлера» с концепцией «летающего крыла»

Сам проект был назван «истребителем Гитлера» и рассматривался как возможная реализация задолго до освоения большинством стран стелс-технологий в авиатехнике. Среди ключевых проблем, которые была вынуждена перенести авиация Германии в начале Второй мировой войны, оказалась удалённость районов. Речь идёт о сложности в достижении целей атаки при взлёте с баз ВВС Третьего рейха. В то время сбрасывать бомбы планировалось как на прифронтовые города стран-противниц, так и на промцентры в середине СССР либо Великобритании. Соответствующая проблема вынудила немецкое командование и авиаконструкторов думать о повышении скорости и продолжительности полёта у своих истребителей. При этом рассматривался вопрос касательно обеспечения летательного аппарата методами скрытности, хотя первые два параметра были более значимыми.

Разработка продолжалась долго, однако воплотить её не удалось. По словам экспертов, запуск в серийное производство новинки не представлялся возможным, поскольку на момент завершения Второй мировой войны конструкторы не смогли окончить процесс создания самолёта. К весне 1945-го люфтваффе имело только «сырой» проект, который требовал последующей доработки.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:54

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