Издание NI проанализировало «истребитель Гитлера» с концепцией «летающего крыла»





Сам проект был назван «истребителем Гитлера» и рассматривался как возможная реализация задолго до освоения большинством стран стелс-технологий в авиатехнике. Среди ключевых проблем, которые была вынуждена перенести авиация Германии в начале Второй мировой войны, оказалась удалённость районов. Речь идёт о сложности в достижении целей атаки при взлёте с баз ВВС Третьего рейха. В то время сбрасывать бомбы планировалось как на прифронтовые города стран-противниц, так и на промцентры в середине СССР либо Великобритании. Соответствующая проблема вынудила немецкое командование и авиаконструкторов думать о повышении скорости и продолжительности полёта у своих истребителей. При этом рассматривался вопрос касательно обеспечения летательного аппарата методами скрытности, хотя первые два параметра были более значимыми.Разработка продолжалась долго, однако воплотить её не удалось. По словам экспертов, запуск в серийное производство новинки не представлялся возможным, поскольку на момент завершения Второй мировой войны конструкторы не смогли окончить процесс создания самолёта. К весне 1945-го люфтваффе имело только «сырой» проект, который требовал последующей доработки.