Россия оказалась на третьем месте в мире по количеству заболевших COVID-19





Согласно мировой статистике, на первом месте остаются США, где зафиксировано более 1,3 млн пациентов с подтвержденным диагнозом. На втором месте оказалась Испания, где имеется более 264 тыс. инфицированных. За последние сутки в России COVID-19 был найден у 11,4 тысяч граждан. Это привело страну на третью строчку по распространению недуга. Страна обошла Великобританию лишь на 2,2 тыс. больных. На данный момент среди россиян от новой коронавирусной инфекции погибли более 2 тыс. человек, а смертность в среднем по регионам составляет 0,91%.Наибольшее количество зараженных фиксируется в Москве и Подмосковье, а далее разместился Санкт-Петербург, Нижегородская область и Республика Дагестан.