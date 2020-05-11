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Россия оказалась на третьем месте в мире по количеству заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место по количеству заболевших коронавирусом в мире. В стране за сутки подтвердились более 11,4 тысяч новых случаев COVID-19, о чем свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с пандемией.
Россия оказалась на третьем месте в мире по количеству заболевших COVID-19

Согласно мировой статистике, на первом месте остаются США, где зафиксировано более 1,3 млн пациентов с подтвержденным диагнозом. На втором месте оказалась Испания, где имеется более 264 тыс. инфицированных. За последние сутки в России COVID-19 был найден у 11,4 тысяч граждан. Это привело страну на третью строчку по распространению недуга. Страна обошла Великобританию лишь на 2,2 тыс. больных. На данный момент среди россиян от новой коронавирусной инфекции погибли более 2 тыс. человек, а смертность в среднем по регионам составляет 0,91%.

Наибольшее количество зараженных фиксируется в Москве и Подмосковье, а далее разместился Санкт-Петербург, Нижегородская область и Республика Дагестан.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:48

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