В Renault рассказали о причинах роста цен на автомобили Lada





Карантинные меры в России вынудили множество предприятий Lada перейти на 4-дневный график работы, что также было мотивировано низкими темпами реализации. За первый квартал 2020 года продукция бренда несколько раз поднималась в цене - даже чаще, чем зарубежные автопроизводители. Очередное повышение стоимости представители Renault объясняют проблемами с иностранными поставщиками. Оказалось, что АвтоВАЗ хоть и имеет высокий уровень локализации производства, он все еще зависит от поставок комплектующих из-за границы.Нюанс также возникает в плане оплаты деталей, поскольку рассчитываться с поставщиками приходится с помощью евро и доллара. В компании добавили, что руководство Lada очень ждет финансовой поддержки со стороны государства и стимулирования продаж за счет льготных проектов. Известно, что с начала введения режима самоизоляции правительство РФ составило список список системообразующих фирм, которые должны получить определенные послабления и помощь.