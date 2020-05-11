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Ученые рассказали, почему женщины чаще мужчин страдают от головной боли

Группа испанских ученых из Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче во время нескольких экспериментов изучила головную боль у представительниц «слабого пола». После этого специалисты рассказали, почему у женщин она наблюдается чаще, чем у мужчин.

При появлении мигрени человек страдает не только от пульсирующей боли в одной части головы. Также при этом состоянии присутствуют тошнота и рвота, нарушение зрения, покалывание и онемение некоторых участков тела, а также головокружение и повышенная чувствительность к ароматам и звукам. По словам ученых, женщины, не достигшие 50-летнего возраста, сталкиваются с риском ишемического инсульта из-за приступов. Это случается в тех случаях, когда они принимают оральные контрацептивы или курят. По информации онлайн-журнала Frontiers in Molecular Biosciences, у дам мигрень возникает в 3 раза чаще, чем у мужчин. Как объяснили ученые, это связано с более активной работой провоцирующих головную боль нервных клеток в паре с женским половым гормоном эстрогеном.

Во время исследования испанские эксперты проводили опыты для определения воздействия ряда гормонов на самочувствие пациентов с вышеназванным неприятным состоянием. Научные сотрудники выяснили, что боли прекращаются при уменьшении уровня эстрогена в женском организме, то есть при сбоях менструального цикла и во время менопаузы.

Также специалисты установили, что мигрень может возникать из-за генетических причин и влияния факторов окружающей среды. При частом наличии подобного состояния следует обратиться за помощью к медикам и сдать анализы на гормоны.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:32

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