Стали известны симптомы коронавируса, при которых требуется госпитализация





При усилении этого симптома, возникновении чувства удушья, нужно срочно обращаться к врачам за получением помощи в стационарных условиях. Это требуется для динамического наблюдения медиками в условиях содержания на территории инфекционного отделения клиники.Специалист пояснил, что в подобной ситуации врачи непрерывно контролируют состояние больного. Это делается для предотвращения ситуации с ухудшением самочувствия пациента, когда ему потребуется экстренное подключение к аппарату ИВЛ.