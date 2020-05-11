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Стали известны симптомы коронавируса, при которых требуется госпитализация

Владимир Зайцев назвал симптомы коронавируса, при которых требуется проведение госпитализации. Врач сообщил, что в первую очередь нужно обращать внимание на одышку.
Стали известны симптомы коронавируса, при которых требуется госпитализация

При усилении этого симптома, возникновении чувства удушья, нужно срочно обращаться к врачам за получением помощи в стационарных условиях. Это требуется для динамического наблюдения медиками в условиях содержания на территории инфекционного отделения клиники.

Специалист пояснил, что в подобной ситуации врачи непрерывно контролируют состояние больного. Это делается для предотвращения ситуации с ухудшением самочувствия пациента, когда ему потребуется экстренное подключение к аппарату ИВЛ.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:36

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