Певицу Натали с ярким макияжем обвинили в пластике лица

В комментарии к публикации певица сообщила, что скучает по сценическому макияжу. Ввиду этого она приняла решение впервые за время пребывания в самоизоляции накраситься для создания яркого образа. После этого ей стали сообщать о подозрениях на использование услуг пластического хирурга.Часть интернет-пользователей посчитали Натали располневшей за время карантинных мер. Сама певица на это ответила опровержением. Она подчеркивает, что не пользовалась услугами специалистов по коррекции внешности, а набрать вес ей не удаётся по причине заботы о 3-х растущих детях. Натали созналась, что в целях поддержания своей молодости периодически делала уколы красоты.