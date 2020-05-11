Новые смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro появились на рынке





Meizu 17 и Meizu 17 Pro являются первыми смартфонами от производителя, которые включают в себя поддержку сетей 5G. Обе новинки оснастили 6,6-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED, который имеет частоту обновления 90 Гц. За его работу отвечает однокристальный процессор Snapdragon 865 5G, который дополняется четверным основным модулем с конфигурацией 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Комплектация также включает в себя фронтальный объектив на 20 Мп.Главным нововведением серии эксперты называют 20-мегапиксельный 3D-сенсор глубины S5K33D, который позволяет размывать фон на фотографиях и видео. Известно, что смартфоны реализуются с источником питания емкостью 4500 мА•ч и поддержкой Super mCharge на 30 Вт. Премиальная версия имеет беспроводную станцию mCharge Super Wireless мощностью 27 Вт. Клиентов порадует наличие 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ценник Meizu 17 достигает 565 долларов США, а его Pro-модификацию можно купить за 664 доллара.