АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врач-ларинголог Майкл Лернер рассказал, говорит ли фарингит о развитии…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Новые смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro появились на рынке

Новые Meizu 17 и Meizu 17 Pro недавно появились на рынке Китая. Производитель сообщает, что первая партия смартфонов разошлась менее чем за минуту после начала продаж.

Meizu 17 и Meizu 17 Pro являются первыми смартфонами от производителя, которые включают в себя поддержку сетей 5G. Обе новинки оснастили 6,6-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED, который имеет частоту обновления 90 Гц. За его работу отвечает однокристальный процессор Snapdragon 865 5G, который дополняется четверным основным модулем с конфигурацией 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Комплектация также включает в себя фронтальный объектив на 20 Мп.

Главным нововведением серии эксперты называют 20-мегапиксельный 3D-сенсор глубины S5K33D, который позволяет размывать фон на фотографиях и видео. Известно, что смартфоны реализуются с источником питания емкостью 4500 мА•ч и поддержкой Super mCharge на 30 Вт. Премиальная версия имеет беспроводную станцию mCharge Super Wireless мощностью 27 Вт. Клиентов порадует наличие 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Ценник Meizu 17 достигает 565 долларов США, а его Pro-модификацию можно купить за 664 доллара.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новые смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro появились на…
Россия оказалась на третьем месте в мире по количеству заболевших…
Певицу Натали с ярким макияжем обвинили в пластике…
Стали известны симптомы коронавируса, при которых требуется…
Составлен список 7 лучших мотоциклов с пробегом для…
Новая версия Windows 10 добралась до персональных…
Актеры «Брата-2» рассказали о съёмках фильма в честь 20-летней…
Врач-ларинголог Майкл Лернер рассказал, говорит ли фарингит о развитии…
Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в пробе «сыграть в…
Кладбище деформированных черепов показывает хаос после падения…
Эксперты составили ТОП-5 компактных смартфонов в 2020…
Посылки на Почте России будут храниться в два раза…
"Скоро все закончится": Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о…
Анна Семенович случайно показала своего возлюбленного в…
Журналисты из США рассказали о больших долгах Илона…
Эксперты назвали наиболее продаваемые авто в мире по итогам 2019…
Продюсер «Ласкового мая» Разин о ведущем Малахове: «Так поступают только…
Регина Тодоренко поблагодарила мать за любовь и умение…
Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно покупать товары…
Во Вьетнаме заявили о превосходстве F-35 над российским ПВО…
Филипп Киркоров опубликовал в Сети архивный снимок с внуками…
В Челябинской области на берегу реки обнаружен труп…
В России создали новую сверхпрочную сталь для…
Сингапурские ученые отменили свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса из-за изменчивой…
Ольга Бузова получила от Влада Кадони предложение завести…
В Сети показали рендеры дисплеев смартфонов с соотношением сторон…
Православные отмечают Максимов день: Традиции праздника, что нельзя делать в эту…
PlayStation 5 может обзавестись внутриигровым виртуальным…
Просмотреть все новости