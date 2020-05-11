Составлен список 7 лучших мотоциклов с пробегом для новичков





Новая модель байка обойдётся покупателю в 300-350 тысяч рублей, однако на вторичном рынке модели заметно дешевле. Для новичка важно избегать моделей, которые имеют в своей конструкции большое количество пластмассы. Открывает список рекомендаций Honda CB400 в сборке Super Four. Это достаточно популярная модель, оснащенная 4-цилиндровым силовым агрегатом производительностью 53 «лошадки». Невзирая на ориентир модели на домашний рынок, её можно найти в некоторых государствах Юго-Восточной Азии, а также у продавцов из Австралии. В РФ можно увидеть предложения с ценником 90-300 тысяч рублей.Honda CB750 является классическим продуктом для новичка. Мотоцикл впервые начали производить в 1960-х, а снят с конвейера он в начале этого века. При объёме 0,747 л двигатель генерирует 75 «лошадок». Именно это позволяет классифицировать модель как хороший транспорт для начала вождения. Самые новые версии модели на вторичном рынке обойдутся в сумму до 190 тысяч рублей. Еще один продукт от той же марки - XR250. Модель несколько специфична с точки зрения дизайна, поэтому рассматривается не всеми мотоциклистами. При этом данный продукт станет хорошим тренажером для оттачивания чувства баланса в движении и контроля двухколёсного транспорта в условиях поддержания малых скоростей. Обойдётся такая покупка в 100-270 тысяч рублей.DR-Z 400 SM от Suzuki хорошо подходит для новичков, поскольку адаптирован для городских условий и не имеет большой динамики. Цена мотоцикла для РФ колеблется в рамках 180-300 тысяч рублей в зависимости от тюнинга. Suzuki SV производится в нескольких вариантах. Желательно выбрать версию с меньшим объёмом двигателя. Силовая установка на 0,645 л генерирует 63 либо 74 «лошадки» в различных модификациях. Купить модель производства 2000 года можно за 120 тысяч рублей, а версия 2009-го обойдётся в 340 тысяч рублей.Замыкают список Suzuki DL 650 V-Strom и Kawasaki ER-6. Их цена на вторичном рынке составляет порядка 250-280 тысяч рублей. При хорошей управляемости и почти одинаковом объёме двигателя они рекомендуются новичкам для начального периода вождения. У обеих моделей мотоциклов имеются свои особенности конструкции, поэтому перед покупкой важно попробовать проехаться. Это даст возможность оценить свои силы и понять, подходит ли один из этих вариантов для конкретного покупателя.