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Врач-ларинголог Майкл Лернер рассказал, говорит ли фарингит о развитии…
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Врач-ларинголог Майкл Лернер рассказал, говорит ли фарингит о развитии коронавируса

Врач-ларинголог Йельской школы медицины Майкл Лернер назвал главные симптомы коронавируса. Эксперт объяснил, можно ли считать фарингит свидетельством начинающейся болезни.

По данным ВОЗ, распространенными симптомами коронавируса являются лихорадка, усталость и сухой кашель. Второстепенные свидетельства болезни могут включать одышку, боли в животе, а также тошноту и диарею. Ежедневно граждане проходят тестирование на наличие COVID-19, жалуясь на различные расстройства, например, фарингит. Медики напоминают, что эта болезнь приводит к боли в горле, что делает его симптомом, а не состоянием больного. Чаще всего его вызывают вирусные и бактериальные инфекции, например, простуда, грипп и стрептококк. ГЭРБ может привести к хронической ангине из-за кислотного рефлюкса желудка, раздражающего горло. Ученые сообщили, что боль в горле иногда может свидетельствовать о коронавирусе, а некоторые пациенты с подтвержденным диагнозом жалуются на неприятные ощущения в носу или заложенность. Однако эти проявления не вошли в список наиболее часто встречающихся. Доктор Майкл Лернер отметил, что боль в горле может говорить о других заболеваниях с похожей симптоматикой или тонзиллите. Не стоит исключать аллергию, постнатальный синдром и даже кислотный рефлюкс, что может быть вызвано сухостью или обезвоживанием.

Лернер напомнил, что стресс усугубляет все виды боли, и это так же верно для неприятных ощущений в горле. Согласно оценке доктора, ангина возникает примерно в 10% случаев коронавируса. Таким пациентам рекомендуется обильное питье, использование увлажнителей воздуха и леденцов для облегчения боли в горле.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:08

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