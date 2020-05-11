Актеры «Брата-2» рассказали о съёмках фильма в честь 20-летней премьеры





Сначала Алексей Балабанов намеревался записывать продолжение киноленты в столице, а в третьем эпизоде отправить персонажей за границу, вот только при написании сценария объединил 2 истории. В ходе съёмок режиссёр старался как можно правдоподобней построить сюжет фильма, но иногда в процессе возникали трудности. По словам продюсера Сергея Сельянова, для команды было важно наличие штампа в паспорте на имя Данилы Багрова при выезде из РФ в Штаты. Благодаря офицеру пограничной службы данную задумку смогли воплотить в реальность. Кроме этого, американские законы запрещали снимать в кадре настоящих сотрудников полиции, с чем кинематографисты отказывались мириться. Тем не менее, работники правоохранительных органов мексиканского происхождения согласились помочь, приняв участие в съёмках. Также они дали разрешение на запечатление обстановки в участке. Астахов рассказал, что специалисты из США были очень требовательными в плане безопасности. Они с опаской отнеслись к сцене, где Багрова сбил автомобиль, из-за чего режиссёр пошел на хитрость и предложил создать резкую панораму с перебеганием героя через дорогу. В итоге получилось, якобы актер сам наталкивался на машину.В «Брате-2» сыграли разные звезды, в том числе, Пётр Толстой, Иван Демидов, жена Сергея Бодрова Светлана, Александр Дьяченко и другие. Также в фильме можно увидеть таких спортсменов: Алексей Морозов, Яромир Ягр и Дарюс Каспарайтис. Роли камео в картине достались певице Ирине Салтыковой, телеведущим Валдису Пельшу и Леониду Якубовичу. В самом начале съёмки второй части были огромным риском для его создателей, так как бюджет проекта составил 1,5 миллиона долларов, что было внушительной суммой для отечественного кино 90-х годов. Тем не менее, фильм оказался одним из самых кассовых для того времени, однако реагировали на него по-разному. Одни поклонники видели в лице Багрова национального героя, а другие осуждали съёмочную группу за усиление межнациональной розни. Однако лента получила статус культового кино и смогла завоевать любовь зрительской аудитории.Как отметил киновед Кирилл Разлогов, «Брат-2» интересен не только в качестве художественного произведения, но и как политическая речь. Эксперт назвал Балабанова лучшим режиссёром того времени, а Илона Егиазарова – русским Квентином Тарантино. Стоит также обратить внимание на главного персонажа в исполнении Бодрова-младшего. Герой, являющийся «парнем с соседского двора» и борцом за справедливость, полюбился многим россиянам.