Новая версия Windows 10 добралась до персональных компьютеров
Новая версия операционной системы Windows 10 появилась на ПК. Партнеры Microsoft уже смогли оценить новую версию оболочки.
В интернете со ссылкой на анонимные источники указывается, что компании-производители уже начали подготовку к распространению устройств с предустановленной Windows 10 в модификации May 2020 Update. При этом пользователи ПК смогут получить обновление приблизительно 26-28 мая. Тот факт, что компании-производители получили в своё распоряжение новую сборку ОС указывает на завершение её отладки специалистами Microsoft.
Изначально компания была вынуждена перенести выпуск Windows 10 в сборке May 2020 Update по причине обнаруженной уязвимости «нулевого дня». Она была выявлена незадолго до назначенной даты релиза. Первоначально планировалось, что компании-производители смогут получить обновление 28 апреля, а все прочие пользователи — 12 мая. Новый апдейт получили кодовое обозначение 20Н1, но также может идентифицироваться по номеру 2004. Обновление добавляет функциональность интерфейсу и вводит систему голосового помощника Cortana, некоторые доработки для «Поиска», как и ряд прочих небольших изменений в сфере графической компоненты, сообщает Newinform.
В интернете со ссылкой на анонимные источники указывается, что компании-производители уже начали подготовку к распространению устройств с предустановленной Windows 10 в модификации May 2020 Update. При этом пользователи ПК смогут получить обновление приблизительно 26-28 мая. Тот факт, что компании-производители получили в своё распоряжение новую сборку ОС указывает на завершение её отладки специалистами Microsoft.
Изначально компания была вынуждена перенести выпуск Windows 10 в сборке May 2020 Update по причине обнаруженной уязвимости «нулевого дня». Она была выявлена незадолго до назначенной даты релиза. Первоначально планировалось, что компании-производители смогут получить обновление 28 апреля, а все прочие пользователи — 12 мая. Новый апдейт получили кодовое обозначение 20Н1, но также может идентифицироваться по номеру 2004. Обновление добавляет функциональность интерфейсу и вводит систему голосового помощника Cortana, некоторые доработки для «Поиска», как и ряд прочих небольших изменений в сфере графической компоненты, сообщает Newinform.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:22