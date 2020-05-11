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Новая версия Windows 10 добралась до персональных компьютеров

Новая версия операционной системы Windows 10 появилась на ПК. Партнеры Microsoft уже смогли оценить новую версию оболочки.
Новая версия Windows 10 добралась до персональных компьютеров

В интернете со ссылкой на анонимные источники указывается, что компании-производители уже начали подготовку к распространению устройств с предустановленной Windows 10 в модификации May 2020 Update. При этом пользователи ПК смогут получить обновление приблизительно 26-28 мая. Тот факт, что компании-производители получили в своё распоряжение новую сборку ОС указывает на завершение её отладки специалистами Microsoft.

Изначально компания была вынуждена перенести выпуск Windows 10 в сборке May 2020 Update по причине обнаруженной уязвимости «нулевого дня». Она была выявлена незадолго до назначенной даты релиза. Первоначально планировалось, что компании-производители смогут получить обновление 28 апреля, а все прочие пользователи — 12 мая. Новый апдейт получили кодовое обозначение 20Н1, но также может идентифицироваться по номеру 2004. Обновление добавляет функциональность интерфейсу и вводит систему голосового помощника Cortana, некоторые доработки для «Поиска», как и ряд прочих небольших изменений в сфере графической компоненты, сообщает Newinform.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:22

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