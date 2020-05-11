АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врач-ларинголог Майкл Лернер рассказал, говорит ли фарингит о развитии…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Алла Довлатова поделилась редким снимком 12-летней дочери

Алла Довлатова редко показывается на публике с собственными детьми, но она сделала исключение в честь Дня матери. Известная радиоведущая поделилась редким снимком 12-летней дочери Александры.

Новая публикация Аллы Довлатовой в соцсети Instagram умилила подписчиков звезды, которая представила фотографии повзрослевшей дочери. Шоувумен рассказала, что снимки были сделаны во время их совместной поездки в Севастополь. Радиоведущая также посвятила пост всем матерям, извинившись за «опоздание». «Желаю здоровья и счастья всем детям в мире! И, конечно, всем мамам здоровья и долгих лет жизни!» - написала знаменитость.

Большинство фанатов ведущей «Русского радио» заявили, что 12-летняя Александра с каждым годом становится похожей на мать. Стоит отметить, что Довлатова родила старшую дочку от сотрудника правоохранительных органов Алексея Бороды. Супруги также воспитывают 3-летнюю Марию, которую пока не представили публике. Кроме прочего, у артистки есть еще двое детей от первого супруга Дмитрия Лютого: дочь Дарья и сын Павел.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Морозов поделился опытом работы с Чулпан Хаматовой в сериале “Зулейха открывает…
Ученые рассказали, почему женщины чаще мужчин страдают от головной…
В Renault рассказали о причинах роста цен на автомобили…
Маруся Зыкова призналась в уходе от мужа ради Евгения…
Американские ученые разработают браслет для обнаружения…
Стефания Маликова о женственности: «Не позволяйте себе…
Издание NI проанализировало «истребитель Гитлера» с концепцией «летающего…
Названы возможные последствия смены магнитным полем Земли своей…
Алла Довлатова поделилась редким снимком 12-летней…
Эксперты назвали условия для укрепления…
Екатерина Варнава о травме ноги в шоу «Танцы со звездами»: «Если бы сейчас не танцевала, то лежала бы дома и жалела…
Путин поручил кабмину решение вопроса касательно выделения средств…
Анастасия Цветаева во время карантина решила пожить отдельно от мужа и…
Страны ОПЕК+ сохраняют планы о проведении онлайн-заседания в середине…
Певица Игги Азалия втайне родила…
Новые смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro появились на…
Россия оказалась на третьем месте в мире по количеству заболевших…
Певицу Натали с ярким макияжем обвинили в пластике…
Стали известны симптомы коронавируса, при которых требуется…
Составлен список 7 лучших мотоциклов с пробегом для…
Новая версия Windows 10 добралась до персональных…
Актеры «Брата-2» рассказали о съёмках фильма в честь 20-летней…
Врач-ларинголог Майкл Лернер рассказал, говорит ли фарингит о развитии…
Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в пробе «сыграть в…
Кладбище деформированных черепов показывает хаос после падения…
Эксперты составили ТОП-5 компактных смартфонов в 2020…
Посылки на Почте России будут храниться в два раза…
"Скоро все закончится": Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о…
Просмотреть все новости