Эми Адамс защищает Меган Маркл от обвинений в пробе «сыграть в маму»

Адамс и Гарнер выразили благодарность герцогине Сассекской за ролик, который был снят в качестве помощи благотворительному фонду спасения детей, в котором жена принца Гарри читает детскую книжку для сына Арчи в честь его дня рождения. Простое видео спровоцировало гневные комментарии от Эмили Гиффин, которая выпустила книги «Жених напрокат», а также «Грусть не для тебя». На своей странице она описала действия Меган Маркл как «наигранные». Писательница верит, что герцогиня организовала шоу, желая напомнить о своей персоне и не быть затенённой своим мужем.Гиффин разместила фрагмент частной переписки с подругой, поддержавшей её мнение. При этом в комментарии было оставлено поздравление с днём рождения для мальчика и призыв для Меган Маркл выйти из кадра. Супругу принца Гарри стали защищать её поклонники. Из-за наплыва отрицательных комментариев писательница была вынуждена закрыть собственные страницы в соцсетях. Гиффин оправдывала собственную критику изменением отношения к знаменитости в последние несколько месяцев.