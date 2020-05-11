Эксперты составили ТОП-5 компактных смартфонов в 2020 году





Лидером рейтинга специалисты назвали iPhone SE, который появился на рынке 24 апреля. Устройство с 4,7-дюймовым экраном с разрешением 1334 x 750 продается за 40 тысяч рублей. За работу гаджета отвечает современный чипсет A13 Bionic и последняя версия iOS с 64 ГБ ПЗУ. Новинка может предложить 12-мегапиксельную основную и 7-мегапиксельную фронатльную камеру с оптической стабилизацией. На втором месте оказался iPhone 8, стоимость которого составляет 36 тысяч рублей. Его комплектация включает в себя дисплей диаметром 4,7 дюйма, iOS 11 и 64 ГБ флеш-памяти.Третье место досталось iPhone 7 за 25 тысяч рублей. Владельцев этого смартфона может порадовать наличие iOS 10, 2 ГБ ОЗУ при 32 ГБ постоянной памяти. Предпоследним в списке шел бюджетный Xiaomi Redmi 4X 32Gb за 8,8 тысяч рублей, который предлагает дисплей диагональю 5 дюймов с разрешением 1280 x 720, Android 6.0, 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Наконец, нельзя обойти вниманием ZTE Blade A3 2019 за 4 тысячи рублей с 5-дюймовой панелью, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ, Android 9.0, процессором Unisoc SC9832E, батареей емкостью 2000 мАч и даже поддержкой 4G LTE.