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Названы возможные последствия смены магнитным полем Земли своей полярности

Магнитное поле Земли 11 мая должно поменять полярность. Об этом предупредили конспирологи, опираясь на данные NASA, назвав возможные последствия этого процесса.

Согласно прогнозам NASA, планета уже начала пересечение гелиосферного слоя, расположенного в у экваториальной полосы Солнечной системы. Это может привести к изменениям магнитного поля, поскольку есть риск контакта с находящийся в звездной системе плазмой. В таком случае в электромагнитном поле планеты может наблюдаться резкий скачок. Подобное часто сопровождается серьезными сбоями и нарушениями в работе электроприборов. Эксперты отметили, что на научных станциях Финляндии и Норвегии, которые отслеживают подземные толчки, датчики в такой момент зашкаливают. Иногда фиксируется переворот Северного магнитного полюса на 180 градусов. Ученые считают, что это возможно в результате мгновенного смещения полюсов и скачка сейсмической активности. Уже 12 мая человечество может увидеть последствия, вплоть до движения литосферы.

Конспирологи ссылаются на события 2018 года, когда на климатической конференции побывали старейшины аборигенов Австралии, предупредившие о надвигающейся “Великой Приливной Волне”. По их словам, это событие произойдет максимум через два года, что специалисты связали с изменениями полярности планеты. По их мнению, это не послужит причиной "конца света", но может привести к серьезным сдвигам.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:46

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