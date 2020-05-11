Названы возможные последствия смены магнитным полем Земли своей полярности





Согласно прогнозам NASA, планета уже начала пересечение гелиосферного слоя, расположенного в у экваториальной полосы Солнечной системы. Это может привести к изменениям магнитного поля, поскольку есть риск контакта с находящийся в звездной системе плазмой. В таком случае в электромагнитном поле планеты может наблюдаться резкий скачок. Подобное часто сопровождается серьезными сбоями и нарушениями в работе электроприборов. Эксперты отметили, что на научных станциях Финляндии и Норвегии, которые отслеживают подземные толчки, датчики в такой момент зашкаливают. Иногда фиксируется переворот Северного магнитного полюса на 180 градусов. Ученые считают, что это возможно в результате мгновенного смещения полюсов и скачка сейсмической активности. Уже 12 мая человечество может увидеть последствия, вплоть до движения литосферы.Конспирологи ссылаются на события 2018 года, когда на климатической конференции побывали старейшины аборигенов Австралии, предупредившие о надвигающейся “Великой Приливной Волне”. По их словам, это событие произойдет максимум через два года, что специалисты связали с изменениями полярности планеты. По их мнению, это не послужит причиной "конца света", но может привести к серьезным сдвигам.