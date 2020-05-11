Кладбище деформированных черепов показывает хаос после падения Рима





Исследователи выявили «удивительно разнообразное» сообщество, в которое входили 2 либо 3 поколения, погребённых в 96 могилах. Они относились к 3-м отличающимся группам культуры. Первой являлась местная диаспора, захороненная в кирпичных могилах с римской стилистикой. Вторая включала 12 иностранцев, которые прибыли приблизительно спустя 10 лет после основателей поселения, а третья представляла собой лиц с культурой из смеси римских и других зарубежных традиций.Эксперты считают, что вторая часть из 12 иностранцев, вероятно, стала основателями ритуалов традиции погребения с применением сложных захоронений и ввела практику «деформации черепа». Соответствующие изменения выявили у 51 скелета разного пола и возраста. Искусственная деформация черепа зачастую проводится за счет привязывания деревянных блоков в детском возрасте, что при сохранении постоянной силы давления вызывает увеличение черепной коробки только в свободном от препятствий направлении. Подобные традиции имелись во многих древних странах, однако на кладбище в Венгрии концентрация приверженцев этого метода очень велика и достигает уровня культурного феномена в соответствующем регионе.В 5-м веке лесные массивы и гористая местность с большим количеством ресурсов, которые соответствуют современной Венгрии, привлекли многих беженцев из Римской империи и других стран. Работа археологов в Венгрии будет продолжаться, однако исследователи уже смогли определить, что после упадка Римской империи на территории Паннонии появилось минимум одно сообщество, членами которого стали местные и римские представители, разделявшие единое географическое пространство, а также перенесшие смешение ритуалов погребения.