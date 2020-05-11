Кладбище деформированных черепов показывает хаос после падения Рима
Кладбище деформированных черепов, по мнению ученых, является отличной демонстрацией уровня хаоса, который охватил общество после падения Рима. Исследователи обнаружили соответствующие объекты на кладбище, располагающемся на современной территории Венгрии.
Исследователи выявили «удивительно разнообразное» сообщество, в которое входили 2 либо 3 поколения, погребённых в 96 могилах. Они относились к 3-м отличающимся группам культуры. Первой являлась местная диаспора, захороненная в кирпичных могилах с римской стилистикой. Вторая включала 12 иностранцев, которые прибыли приблизительно спустя 10 лет после основателей поселения, а третья представляла собой лиц с культурой из смеси римских и других зарубежных традиций.
Эксперты считают, что вторая часть из 12 иностранцев, вероятно, стала основателями ритуалов традиции погребения с применением сложных захоронений и ввела практику «деформации черепа». Соответствующие изменения выявили у 51 скелета разного пола и возраста. Искусственная деформация черепа зачастую проводится за счет привязывания деревянных блоков в детском возрасте, что при сохранении постоянной силы давления вызывает увеличение черепной коробки только в свободном от препятствий направлении. Подобные традиции имелись во многих древних странах, однако на кладбище в Венгрии концентрация приверженцев этого метода очень велика и достигает уровня культурного феномена в соответствующем регионе.
В 5-м веке лесные массивы и гористая местность с большим количеством ресурсов, которые соответствуют современной Венгрии, привлекли многих беженцев из Римской империи и других стран. Работа археологов в Венгрии будет продолжаться, однако исследователи уже смогли определить, что после упадка Римской империи на территории Паннонии появилось минимум одно сообщество, членами которого стали местные и римские представители, разделявшие единое географическое пространство, а также перенесшие смешение ритуалов погребения.
Исследователи выявили «удивительно разнообразное» сообщество, в которое входили 2 либо 3 поколения, погребённых в 96 могилах. Они относились к 3-м отличающимся группам культуры. Первой являлась местная диаспора, захороненная в кирпичных могилах с римской стилистикой. Вторая включала 12 иностранцев, которые прибыли приблизительно спустя 10 лет после основателей поселения, а третья представляла собой лиц с культурой из смеси римских и других зарубежных традиций.
Эксперты считают, что вторая часть из 12 иностранцев, вероятно, стала основателями ритуалов традиции погребения с применением сложных захоронений и ввела практику «деформации черепа». Соответствующие изменения выявили у 51 скелета разного пола и возраста. Искусственная деформация черепа зачастую проводится за счет привязывания деревянных блоков в детском возрасте, что при сохранении постоянной силы давления вызывает увеличение черепной коробки только в свободном от препятствий направлении. Подобные традиции имелись во многих древних странах, однако на кладбище в Венгрии концентрация приверженцев этого метода очень велика и достигает уровня культурного феномена в соответствующем регионе.
В 5-м веке лесные массивы и гористая местность с большим количеством ресурсов, которые соответствуют современной Венгрии, привлекли многих беженцев из Римской империи и других стран. Работа археологов в Венгрии будет продолжаться, однако исследователи уже смогли определить, что после упадка Римской империи на территории Паннонии появилось минимум одно сообщество, членами которого стали местные и римские представители, разделявшие единое географическое пространство, а также перенесшие смешение ритуалов погребения.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:51