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Посылки на Почте России будут храниться в два раза дольше

Распространение коронавирусной инфекции затрудняет посещение почтовых отделений для многих граждан РФ. Руководство Почты России сообщило, что теперь посылки будут храниться в два раза дольше.

В связи с пандемией COVID-19 и режимом самоизоляции, введенным в Оренбургской области, местные жители не всегда успевают забирать посылки. Поэтому Почта России увеличила срок хранения писем, бандеролей и небольших пакетов с 30 до 60 суток. Единственным исключением остаются «судебные» и «административные» отправления, которые нужно получить в течение 7 дней. После отмены карантинных мер сроки вернутся к предыдущему положению.

Руководство организации пока не сообщало, касаются ли подобные перемены и других регионов РФ. В то же время представители Почты России просят соотечественников не покидать без лишней необходимости собственные дома и не посещать почтовые отделения ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф», на данный момент на территории России насчитывается более 209,6 тысяч зараженных коронавирусом и 1,9 тысяч летальных случаев.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:40

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