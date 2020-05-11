Видео с поддержкой и волонтерство: Как звезды помогают медикам в период пандемии коронавируса

«Люди в белых халатах»



«Спасибо докторам»

Благотворительный сингл «You Are The Champions»

Поддержка врачей петербургской больницы № 20

Звезды-волонтеры в период пандемии





В записи видео, которое получило название «Люди в белых халатах», приняли участие Леонид Барац, Камелий Ларин, Найк Борзов, Максим Леонидов, Евгений Маргулис, Максим Кучеренко, Владимир Ткаченко, Татьяна Лазарева, Максим Виторган, Нонна Гришаева и другие знаменитости.Клип в поддержку врачей сразу же разлетелся по всей Сети. Флешбом решили поддержать не только российские, но и иностранные активисты.Эту песню с целью выражения благодарности докторам, которые осуществляют борьбу с COVID-19, записали Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Николай Басков, Стас Михайлов, Наргиз Закирова, Слава, Александр Панайотов, Любовь Успенская, Artik & Asti.Клип снимался частями: каждому из артистов предстояло записать дома эпизод с собственным участием. Только потом производился монтаж всех отрывков. Автором композиции является Брендон Стоун, который сочиняет музыку для российских, украинских, немецких и грузинских исполнителей.По словам Николая Баскова, песня «Спасибо докторам» представляет собой прекрасную возможность поблагодарить врачей всего мира. Знаменитости мечтают, чтобы период пандемии завершился, и тогда появится возможность радовать поклонников своим творчеством. Однако все они понимают, что на сегодняшний день в приоритете должно оказаться здоровье.Коллегу по цеху поддержали и Стас Михайлов. Артист каждого призвал к ответственности и настоятельно попросил соблюдать все правила карантина. По словам певца, несколько месяцев назад никто даже не мог представить себе, что коронавирус буквально парализует весь мир. Люди должны быть ответственными не только за себя, но и за других.Участники популярной группы Queen вместе с известным певцом Адамом Ламбертом презентовали так называемый благотворительный сингл «You Are The Champions». На композицию, где выражается благодарность врачам, артисты сняли клип. Знаменитости в тексте хита изменили некоторые фразы. Новая версия композиции звучит голосом Адама Ламберта.В клипе можно увидеть кадры, которые снимались на мобильные телефоны участников, находящихся на самоизоляции. На ролике присутствуют пустые улицы, кадры переполненных больниц, где медики работают в усиленном режиме.Среди докторов присутствует и Рори Тейлор – дочь Роджера Тейлора, барабанщика группы Queen. Все средства, которые удалось получить от продажи сингла, авторы перевели в ВОЗ.Врачей этой клиники поддержали уроженцы Санкт-Петербурга Александр Кержаков, Максим Покровский, Данила Козловский, Константин Хабенский. Они обратились со словами благодарности к медикам, которые некоторое время были вынуждены оставаться в изоляции в связи с распространением коронавируса.Подобные видеообращения записали Юлия Глебова, Анастасия Дьякова, Илья Носков, Татьяна Буланова, Анастасия Ефимова, Алексей Завьялов, Николай Булкин, Екатерина Енгалычева, Елена Снитковская и другие.Флешмоб, который получил название «Вы Герои», запустила главврач учреждения Татьяна Суровцева. Когда у одного из пациентов диагностировали COVID-19, пришлось закрыть отоларингологическое отделение. В результате в изоляции остались три медсестры, два врача и более 20 пациентов.Юмористка Елена Воробей на период пандемии коронавируса стала волонтером, поэтому оказывает помощь пожилым людям. Она закупает продукты и развозит их по необходимым адресам. Знаменитость призывает всех следовать ее примеру.Бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Киушкина, которая переболела коронавирусом после приезда из Куршевеля, стала донором плазмы для тех, кто борется с инфекцией. Она сдала 650 мл биоматериала. Этого количества хватит для проведения реанимационных мероприятий двух тяжелобольных пациентов. После полного восстановления Киушкина готова снова сдать плазму.Модель Влада Рослякова, которая проживает в США, решила по-своему помочь россиянам. Она поддерживает тех, кто не может вернуться домой. Модель в такое непростое время искреннее переживает за сограждан, которые оказались на ином континенте. В свою квартиру Рослякова пригласила семью с пятилетним ребенком и кошкой. Еще 84 человека не смогли вылететь в Москву. Им по инициативе модели доставлялась горячая еда. Модель инициировала благотворительный сбор, в рамках которого было перечислено более восьми тысяч долларов на помощь россиянам.Популярный российский продюсер Максим Фадеев рассказал о готовности бесплатно изготавливать кровати для пациентов с коронавирусом. Его команда готова отправлять в больницу необходимую мебель. Знаменитость никогда не афишировал, что имеет собственное мебельное производство. Однако сейчас он считает, что его помощь пригодится медучреждениям, которые имеют острый дефицит койкомест.Ведущий Дмитрий Нагиев перечислил на закупку аппаратов ИВЛ десять миллионов рублей. Известный музыкант Сергей Шнуров приобрел 15 тысяч защитных масок, тысячу респираторов для академии имени Кирова в Петербурге.