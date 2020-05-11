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Анна Семенович случайно показала своего возлюбленного в маске

Анна Семенович случайно продемонстрировала поклонникам собственного возлюбленного в медицинской маске. На кадрах, опубликованных в разделе «Истории» фотоблога Instagram, артистка показана во время посещения супермаркета.
Анна Семенович случайно показала своего возлюбленного в маске

В компании мужчины Семенович приобрела продовольствие для последующей отправки на дачу к своим родителям. Исполнительница вместе со своим возлюбленным придерживается норм карантинных мер, касающихся использования средств индивидуальной защиты.

Перед камерой Семенович сообщает, что находится в магазине, после этого задаёт вопрос о списке покупок, сделанных мужчиной. На него Семенович сама же ответила словами о приобретении шашлыка, угля, вина, а также готовности отправиться за город.

Предположительно, мужчина на видео является возлюбленным певицы. До этого артистка признавалась, что её спутник не имеет никакого отношения к сфере шоу-бизнеса, поскольку является предпринимателем. При этом возлюбленный Семенович больше месяца оставался в её доме. Вместе с ними был и брат певицы. Знаменитость сообщила, что оказалась вынужденной заниматься готовкой для мужчин. В новом видео для «Историй» Анна Семенович рассказала, что достаточно хорошо знакома с загородными местами отдыха на природе. Артистка успела загореть.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:32

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