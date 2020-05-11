Анна Семенович случайно показала своего возлюбленного в маске





В компании мужчины Семенович приобрела продовольствие для последующей отправки на дачу к своим родителям. Исполнительница вместе со своим возлюбленным придерживается норм карантинных мер, касающихся использования средств индивидуальной защиты.Перед камерой Семенович сообщает, что находится в магазине, после этого задаёт вопрос о списке покупок, сделанных мужчиной. На него Семенович сама же ответила словами о приобретении шашлыка, угля, вина, а также готовности отправиться за город.Предположительно, мужчина на видео является возлюбленным певицы. До этого артистка признавалась, что её спутник не имеет никакого отношения к сфере шоу-бизнеса, поскольку является предпринимателем. При этом возлюбленный Семенович больше месяца оставался в её доме. Вместе с ними был и брат певицы. Знаменитость сообщила, что оказалась вынужденной заниматься готовкой для мужчин. В новом видео для «Историй» Анна Семенович рассказала, что достаточно хорошо знакома с загородными местами отдыха на природе. Артистка успела загореть.