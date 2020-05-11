Регина Тодоренко поблагодарила мать за любовь и умение прощать

Супруга Влада Топалова сопроводила поздравительный пост совместными фотографиями с родительницей, которые были сделаны во время свадьбы. В подписи к ним Регина Тодоренко выразила благодарность близкому человеку за любовь и добавила, что мать является ее лучшим другом и очень ей дорога. Певица обратилась к родственнице, назвав ее своим «героем» и «женщиной каждого года». Поклонников растрогала речь кумира, о чем свидетельствуют приятные комментарии. Некоторые при этом не смогли сдержать слез. Преданные фанаты также поздравили артистку с Днем матери и пожелали ее семье «всего самого доброго».Ранее в честь Дня Победы Тодоренко разместила на странице снимок своего прадеда, который сражался в ВОВ, но пропал без вести в боях за Севастополь в 1942 году. Ведущая поблагодарила Гурьева Иосифа Захаровича за жизнь.