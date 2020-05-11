АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Созданное учеными антибактериальное средство обеспечивает профессиональную гигиену полости рта в домашних…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Регина Тодоренко поблагодарила мать за любовь и умение прощать

Регина Тодоренко поздравила свою мать Ирину с ее праздником, отмечающимся в европейских странах. В новой публикации в Instagram телеведущая поблагодарила родственницу за любовь, поддержку и умение прощать.
Регина Тодоренко поблагодарила мать за любовь и умение прощать

Супруга Влада Топалова сопроводила поздравительный пост совместными фотографиями с родительницей, которые были сделаны во время свадьбы. В подписи к ним Регина Тодоренко выразила благодарность близкому человеку за любовь и добавила, что мать является ее лучшим другом и очень ей дорога. Певица обратилась к родственнице, назвав ее своим «героем» и «женщиной каждого года». Поклонников растрогала речь кумира, о чем свидетельствуют приятные комментарии. Некоторые при этом не смогли сдержать слез. Преданные фанаты также поздравили артистку с Днем матери и пожелали ее семье «всего самого доброго».

Ранее в честь Дня Победы Тодоренко разместила на странице снимок своего прадеда, который сражался в ВОВ, но пропал без вести в боях за Севастополь в 1942 году. Ведущая поблагодарила Гурьева Иосифа Захаровича за жизнь.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинской области на берегу реки обнаружен труп…
В России создали новую сверхпрочную сталь для…
Сингапурские ученые отменили свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса из-за изменчивой…
Ольга Бузова получила от Влада Кадони предложение завести…
В Сети показали рендеры дисплеев смартфонов с соотношением сторон…
Православные отмечают Максимов день: Традиции праздника, что нельзя делать в эту…
PlayStation 5 может обзавестись внутриигровым виртуальным…
Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила…
Врач перенес тяжелый COVID-19 и рассказал о первых…
Боярский и Резников исполнили песню…
Специалисты составили рейтинг иномарок с пробегом за первый квартал 2020…
Созданное учеными антибактериальное средство обеспечивает профессиональную гигиену полости рта в домашних…
Юрий Стоянов получает 60 тысяч рублей…
Apple iPhone 12 Flip впервые показали на…
Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус на всех стадиях…
В РФ создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных…
В Москве трупы 90-летней женщины и ее сына-инвалида пролежали в квартире несколько…
Мария Кожевникова подралась с белорусской актрисой Алесой Качер из-за…
Самоуправляемые авто в России оснастят "черными" ящиками и…
Дочь Гелы Месхи и Екатерины Климовой Белла боится кататься на двухколесном…
В Петропавловске-Камчатском обнаружили фугасную…
Эксперт Ашот Оганесян рассказал о безопасном начале телефонного разговора с…
Xiaomi снова снизила стоимость своих смартфонов в…
Диетолог: Полноценный сон помогает укрепить иммунитет…
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет…
В Красноярске за 20 млн рублей продают…
Екатерина Варнава устроила танцы с 75-летней…
В России прошли испытания новой гиперзвуковой…
Просмотреть все новости