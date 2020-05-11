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Продюсер «Ласкового мая» Разин о ведущем Малахове: «Так поступают только животные»

Андрей Разин высказался об Андрее Малахове и его супруге Наталье Шкулевой после публикации о сыне Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Продюсер «Ласкового мая» считает, что так как 48-летний телеведущий поступают «только животные».
Продюсер «Ласкового мая» Разин о ведущем Малахове: «Так поступают только животные»

На минувших выходных издание «СтарХит», которое принадлежит жене Андрея Малахова, опубликовало материал о Саше Плющенко. Андрея Разин дал комментарии «Собеседнику» по этому поводу. По словам продюсера, это «маразм и страшная дикость», а Андрей Малахов и его семья «торгуют совестью». С одной стороны, телеведущий помогает людям, а с другой стороны – совершает поступки, которые можно сравнить с «животным инстинктом».

Андрей Разин вырос в детдоме, где вместе с ним проживали около 300 детей. За свою жизнь он видел разных ребят и считает, что самое гнусное со стороны взрослых – это оскорблять беззащитных детей. Малахов и его супруга тронули сына Яны Рудковской, который стремительно развивается и демонстрирует спортивные достижения. Далеко не всем взрослым людям удается добиться таких успехов в жизни, какие уже сейчас есть у Гном Гномыча.

По словам продюсера «Ласкового мая», семье Евгения Плющенко нужно судиться с телеведущим. Подобные заявления о детях Андрей Разин назвал «перебором и свинством», особенно в период самоизоляции, когда нервная система у многих людей «на пределе». Поступок Малахова и Шкулевой он считает «бесчеловечным», так как Саша Плющенко уже достаточно взрослый для того, чтобы прочитать публикацию о себе в Сети.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:23

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